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Взрыв в Серпуховском женском монастыре
Обновлено 

СК возбудил дело по факту покушения на убийство на территории монастыря в Серпухове

На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи квалифицировали нападение бывшего воспитанника гимназии на территории монастыря в Серпухове как покушение на убийство, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)", - сообщает СК.

По предварительным данным, к совершению преступлений причастен бывший ученик православной приходской школы. На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

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Взрыв в Серпуховском женском монастыре
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