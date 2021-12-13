Число пострадавших при взрыве на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей. "Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов. "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.