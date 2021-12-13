В РПЦ пообещали оказать помощь всем пострадавшим в результате ЧП в Серпуховском монастыре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Об этом сообщил в понедельник глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он выразил искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия в монастыре. "Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем", - добавил Легойда.

В понедельник утром в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел подрыв взрывного устройства. Педагоги и учащиеся эвакуированы, на место ЧП вызвана скорая помощь. Всего пострадали 12 подростков. По данным источника, молодой человек также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).