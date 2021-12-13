В Саратовской области арестовали обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой

ТАСС, 13 декабря. Обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, которой не исполнилось двух лет, заключили под стражу в Саратовской области, сообщили в понедельник журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Саратовской области перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый признал вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи также намерены дать юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), было возбуждено в субботу отношении 36-летнего ранее судимого жителя города Ершов Саратовской области. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на следователей, семейная пара разрешила мужчине пожить в своей квартире. В ночь на 11 декабря, когда было совершено преступление, супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь в возрасте одного года и семи месяцев и пятилетнего сына. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле после чего вызвала полицию. Ребенка доставили в лечебное учреждение.