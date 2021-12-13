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Дело возбудили по факту ДТП с тремя погибшими в Кисловодске

По информации регионального управления МВД, предполагаемого виновника аварии задержали

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием четырех автомобилей в Кисловодске, в результате которой погибли три человека. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что около 03:00 мск воскресенья водитель автомобиля Mercedes выбрал небезопасную скорость движения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машина въехала в стоявший в попутном направлении Datsun. После этого Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora и Volkswagen Jetta, стоявшими на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

"По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РФ. В настоящее время он [водитель Mercedesа, предполагаемый виновник аварии] задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибли два водителя и один пассажир. Еще три участника дорожно-транспортного происшествия, в том числе предполагаемый виновник - водитель иномарки, получили травмы и были госпитализированы.

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