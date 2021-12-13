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Взрыв в Серпуховском женском монастыре
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Источник: устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове выжил

Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, отметил собеседник
© Администрация Серпухова/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Молодому человеку долго не могли оказать помощь, так как ждали саперов для его обследования на наличие других взрывных устройств. Другая взрывчатка при нем не обнаружена.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

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Взрыв в Серпуховском женском монастыре
Взрыв в Серпуховском женском монастыре
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