Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове не стоял на учете в ПНД

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший гимназист, взорвавший самодельное взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре, не стоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"По предварительной информации, бывший гимназист, взорвавший СВУ на территории монастыря в Серпухове, не стоял на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел подрыв взрывного устройства. Пострадали 12 подростков. По данным источника, молодой человек также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

Сотрудники частной охранной организации нажали кнопку тревожной сигнализации сразу после взрыва. "По предварительной информации, после взрыва СВУ кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники частной охранной организации, которые охраняют территорию монастыря. Здание самой гимназии охранял обычный вахтер, не сотрудник ЧОП", - рассказал собеседник агентства.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).