В Татарстане девять человек отравились хлоркой

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане. Все они ходили в бассейн, сообщили в региональном Минздраве.

"По информации об отравлении, распространившейся в СМИ и социальных сетях, Минздрав Республики Татарстан сообщает: всего было зафиксировано девять обращений с признаками ингаляционного отравления хлором", - сообщили в ведомстве.

Три человека на данный момент находятся на обследовании в седьмой больнице Казани, еще три человека - в детской республиканской клинической больнице. От госпитализации отказались три человека. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Казани начала проверку информации об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в селе Кульсеитове, сообщили в ее пресс-службе. Надзорное ведомство с привлечением специалистов выяснит, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья людей.