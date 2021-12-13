Полиция Польши предотвратила нападение на болельщиков "Спартака" после матча в Варшаве

ВАРШАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Польская полиция предотвратила нападение хулиганов на болельщиков "Спартака" после состоявшегося 9 декабря в Варшаве матча против команды "Легия". Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в понедельник в пресс-службе полиции города Лодзь.

"В Згежском районе полицейские заметили более сотни хулиганов, которые собрались в районе автострады, где, скорее всего, ждали, когда возвращающиеся с матча в Варшаве болельщики проедут мимо", - указано в сообщении лодзинской полиции. "Полицейские предотвратили запланированную конфронтацию", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации полицейских, бдительность сотрудников силовых структур в связи с матчем варшавской "Легии" против московского "Спартака" была усилена, поступала информация о готовящихся стычках. В результате проведенных проверок сотрудники полиции обнаружили 37 автомобилей и 138 человек в районе крупного перекрестка. "В одной из машин силовики нашли и изъяли, среди прочего, мачете и молоток", - информировала полиция.

"После проверки сотрудники наложили 27 штрафов на общую сумму более 12 тыс. злотых ($3 тыс.) и подали в суд одно ходатайство о наказании <...> Никакого столкновения не было, никто не пострадал", - указано в сообщении.

9 декабря российский футбольный клуб "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл польскую "Легию" со счетом 1:0.