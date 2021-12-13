Обвиняемых в убийстве, совершенном 18 лет назад, арестовали на Ямале

ТАСС, 13 декабря. Двое мужчин, которые 18 лет назад задушили 22-летнего молодого человека на берегу реки Пякупур, заключены под стражу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в понедельник.

"По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами с одной стороны и третьим - с другой возникла ссора. <...> Действуя совместно и согласованно, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить. Смерть 22-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии, вызванной сдавлением органов шеи. <...> По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после совершения преступления мужчины уехали из Пуровского района, один проживал в разных городах ЯНАО, второй - в другом регионе России.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"). В настоящее время установлено, что один из нападавших судим за совершение ряда насильственных преступлений.