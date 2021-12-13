СК Татарстана возбудил уголовное дело после отравления девяти человек хлором

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после отравления хлором девяти человек, трое из которых дети. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Татарстану.

Утром 13 декабря в бассейне в поселке Кульсеитово города Казань получили отравление, предположительно парами хлора, девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в СК.

По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна. Шестеро из них сейчас находятся под наблюдением медицинских работников.