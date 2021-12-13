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На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в стоматологии

Напавший задержан и находится в отделе полиции, сообщил источник в правоохранительных органах
© Александр Щербак/ТАСС​​​​​​, архив

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на врача стоматологии на севере Москвы, врач находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжелое ранение", - сказал источник. Он добавил, что полицию вызвали очевидцы, позвонив на службу "02".

Источник сообщил, что причина нападения выясняется. Инцидент произошел в стоматологии доме 6 по Ясному проезду.

Сейчас напавший задержан.

"В настоящее время полицейскими задержан мужчина, напавший с ножом на врача стоматологии. Сейчас он находится в отделе полиции", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, пострадавший врач госпитализирован. "По предварительной информации, проникающее ножевое ранение в живот пострадавшему причинил 59-летний житель Москвы, проходивший лечение в клинике", - уточнили в прокуратуре. Сейчас по данному факту проводится проверка.

"По решению Бабушкинского прокурора проведение проверки, принятие процессуального решения и дача оценки по факту покушения на убийство поручено территориальному органу столичного управления СК", - сообщили в прокуратуре.

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