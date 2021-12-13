Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Лазарев.

"Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон", - сказал адвокат.

В Басманном суде Москвы, куда поступили материалы на избрание депутату меры пресечения в виде запрета действий, ТАСС подтвердили, что Рашкин проходит по материалам как обвиняемый, но не сообщили иных подробностей.

Адвокат также сообщил, что Следственный комитет просит суд запретить Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

"В Басманный суд поступило ходатайство СК о запрете Рашкину определенных действий. Рашкин также прибыл в суд для участия в процессе. СК просил моему подзащитному запретить покидать жилище с 23:00 мск по 07:00 мск, а также общаться с другими фигурантами дела", - сказал адвокат.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Статья, инкриминируемая парламентарию, предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, ущерб, нанесенный Рашкиным, оценивается в 80 тыс. рублей.

В свою очередь Рашкин в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что готов не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб.