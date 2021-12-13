В хуторе под Ростовом-на-Дону ликвидировали нарколабораторию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории в одном из хуторов Аксайского района Ростовской области. Изъято 16 кг наркотиков, а также оборудование для их производства, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Факт работы нарколаборатории был выявлен в рамках расследования уголовного дела против 41-летнего мужчины. Правоохранители установили, что подозреваемый снял жилье в одном из хуторов Аксайского района и оборудовал там лабораторию по производству наркотиков.

"Стражи порядка провели обыски по месту жительства задержанного, в ходе которых обнаружили и изъяли контейнеры с порошкообразным веществом белого цвета. Физико-химическое исследование показало, что изъятое - наркотическое вещество мефедрон общей массой около 16 кг. Также оперативники изъяли лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, а вместе с ним вещества и реагенты для приготовления наркотика", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина изготавливал наркотики для дальнейшего сбыта на территории Ростовской области через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Мужчина заключен под стражу за ранее совершенное преступление.