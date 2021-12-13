Пожар на вещевом рынке в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе текстильной продукции во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировали. Сведений о пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"В 15:01 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В экстренные службы первое сообщение о пожаре поступило в 05:11 мск, через полчаса ему был присвоен второй номер сложности: горели ангары складируемой продукции на общей площади в 400 кв метров. Позже площадь увеличилась втрое, до 1 200 кв. метров. Всего на территории рынка по улице Салова, 52 находятся восемь пристроенных друг к другу ангаров по 400 кв. метров каждый.

В 08:04 мск пожар был локализован на 800 кв. метрах, открытое горение удалось ликвидировать к 08:28 мск. К ликвидации возгорания было привлечено 13 единиц техники и 62 человека от МЧС.

Прокуратура Фрунзенского района по факту пожара организовала проверку.