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Суд в Москве приговорил обвиняемых в убийстве Япончика к 15 и 16 годам колонии

Джамбула Джанашии Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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Джамбула Джанашии
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 15 и 16 годам колонии соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому Джамбулу Джанашии - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", - сказали в пресс-службе.

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