Глава Волгодонска получил два года условно за подстрекательство к превышению полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Волгодонский районный суд приговорил к двум годам условно главу администрации Волгодонска Виктора Мельникова, признанного виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету. В мае 2021 года следствие завершилось, дело передали в суд.

"Волгодонским районным судом вынесен приговор в отношении Мельникова В.П., которым он призван виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ "Подстрекательство к превышению должностных полномочий", ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. <…> На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Мельникову наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на четыре года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Мельникова также наложены обязанности не менять место жительства и регистрации без соответствующего уведомления.

Кроме того, суд назначил чиновнику дополнительное наказание, лишив его права в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Уголовное дело в отношении Мельникова возбудили в ноябре 2020 года. 18 ноября суд освободил мужчину под залог в размере 2 млн рублей. 3 декабря 2021 года Мельников принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства города Волгодонска, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. По версии следствия, мужчина в 2017 году, будучи сотрудником департамента строительства и городского хозяйства, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.