Центральный аппарат СК будет расследовать покушение на убийство в гимназии в Серпухове

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в Серпухове. Об этом сообщается на сайте СК России.

Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, один пострадавший ученик госпитализирован, еще шесть человек осматривают медики.

В понедельник около 08:30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем у порога учреждения попытался совершить самоубийство общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу. Он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Также пострадали находившиеся рядом ученики, один из них госпитализирован, но в тяжелом состоянии из них никого нет. Остальные дети были доставлены в больницу для осмотра, они отказались от госпитализации и уже отпущены домой.

Следствие назначит устроившему взрыв психолого-психиатрическую экспертизу. У него дома при обыске были найдены различные жидкости и вещества, которые направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.