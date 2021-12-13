В Казани погиб мужчина после утечки газа в жилом доме

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Один мужчина погиб и один госпитализирован после утечки бытового газа в одном из жилых домов Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"В 14:30 поступило сообщение: г. Казань, ул. Хади Такташ, д. 85. В квартире на пятом этаже, предварительно, отравление бытовым газом, люди без сознания", - сообщили в МЧС.

Подразделения МЧС не привлекались. По данным Центра медицины катастроф Минздрава Татарстана, в квартире были обнаружено тело мужчины 1982 года рождения, а также мужчина 1976 года рождения с отравлением средней степени тяжести (предварительно - бытовым газом от газовой плиты) госпитализирован.

Прокуратура Казани начала проверку информации об отравлении об отравлении угарным газом двух человек, сообщили в ее пресс-службе. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Ранис Салимов. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.