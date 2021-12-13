Под Воронежем у Вечного огня пятеро молодых людей распивали алкоголь

ТАСС, 13 декабря. Компания из пяти молодых людей, в том числе двух несовершеннолетних девушек, устроила на братском захоронении у Вечного огня распитие алкогольных напитков в Бутурлиновке Воронежской области. Возбудили административное дело, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры по региону.

"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о распитии молодыми людьми спиртных напитков на братской могиле у Вечного огня в Бутурлиновском районе. Установлены личности пяти человек, находившихся в компании, распивавшей спиртное. Это молодые люди в возрасте от 20 до 21 года и две несовершеннолетние девушки 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

В отношении двух молодых людей отделом МВД России по Бутурлиновскому району составлены административные материалы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". "Прокуратурой района также решается вопрос о привлечении виновных лиц к иной предусмотренной законом ответственности. Кроме того, проводится проверка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. При наличии оснований также будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В социальных сетях 12 декабря была размещена фотография группы молодых людей, которые поздним вечером в районном центре Бутурлиновка разместились вокруг Вечного огня и распивали алкогольные напитки.