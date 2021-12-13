Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском самостоятельно явился в полицию

КУРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба в Курской области, в результате которой пострадали пять человек, самостоятельно явился в отдел полиции, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

Мужчина ночью 12 декабря обстрелял из травматического пистолета пять охранников на входе в ночной клуб под Курском. По одной из версий, причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, произошедший несколько дней назад. Для задержания устроившего стрельбу проводили спецоперацию. Как отметили в пресс-службе управления МВД России по региону, подозреваемый в стрельбе - 21-летний житель Курска, сейчас он дает показания, решается вопрос о его задержании.

"В ОМВД России по Курскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России ("Хулиганство")", - добавили в пресс-службе.