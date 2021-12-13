В Астрахани продавца охотничьего магазина нашли с огнестрельным ранением

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в охотничьем магазине Астрахани тела продавца с огнестрельным ранением, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным в социальных сетях, инцидент произошел в оружейном магазине, расположенном в центре города Астрахани.

"В ходе проверки установлено, что сегодня, 13 декабря 2021 года, продавец магазина товаров для охоты обнаружил тело своего 23-летнего коллеги с огнестрельным ранением в области головы", - рассказал собеседник агентству.

По предварительным данным, астраханец покончил с собой.