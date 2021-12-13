После избиения сына актера Максима Дрозда в центре Москвы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения сына актера Максима Дрозда Егора. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, рано утром 11 декабря неизвестный несколько раз ударил Егора Дрозда по голове, в результате чего тот упал и ударился о тротуар. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2, ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - сказал собеседник агентства, добавив, что санкция статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что молодой человек получил травму головы, множественные гематомы и был госпитализирован в состоянии опьянения. В полиции сообщили, что проверяют обстоятельства получения травм молодым мужчиной 2001 года рождения в Москве. В своем аккаунте в Instagram Максим Дрозд уточнил, что у сына сложная травма и призвал своих подписчиков молиться за него.

Максим Дрозд известен ролями в кинокартинах "Адмиралъ", "Изгнание", "Какая чудная игра", сериалах "Ликвидация", "Бандитский Петербург-2" и других.