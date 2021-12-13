Двоих подростков задержали в Подмосковье за убийство мужчины

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Двое подростков задержаны за убийство мужчины в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Химкам задержаны двое несовершеннолетних 2005 и 2004 годов рождения, подозреваемые в убийстве мужчины", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 12 декабря на спортивной площадке на улице Восточной в Долгопрудном подозреваемые напали на 40-летнего мужчину на почве личных неприязненных отношений. Один из подростков повалил мужчину на землю, второй ударил потерпевшего ножом в область головы. После убийства подростки скрылись. Тело погибшего было обнаружено прохожим.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросы, обыски по местам жительства подозреваемых, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, комплексные психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, трасологические. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.