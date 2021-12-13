Уголовное дело возбудили после смерти двух детей в частном доме в Саратовской области

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей в частном доме в Марксовском районе в Саратовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 декабря бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову в частное домовладение села Александровка Марксовского района Саратовской области, констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение госпитализировали семилетнего мальчикп и 23-летнюю тетю детей. За их жизнь борются врачи.

Исследование специалистов газовой службы не выявило в доме опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ. Проводится судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины смерти детей, сообщили в пресс-службе. Кроме того, назначена химическая экспертиза по объектам бытовой химии и медикаментам, изъятым в доме, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза по употреблявшимся членами семьи в пищу продуктам питания.

Ранее ТАСС сообщал, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. Осмотр места происшествия проводят следователи совместно с судебно-медицинским экспертом. По данным областного ГУ МЧС, информация о гибели двоих детей в частном жилом доме поступила 13 декабря в 04:55 (03:55 мск).