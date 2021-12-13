В Калмыкии задержали трех жителей Дагестана по подозрению во взятке в 1 млн рублей

ЭЛИСТА, 13 декабря. /ТАСС/. Адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан и двое жителей этой республики подозреваются в даче взятки сотруднику следственного органа в Калмыкии на сумму 1 млн рублей. Всех троих задержали, решается вопрос о мере пресечения, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

"Уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и двух жителей этой республики. Все трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 декабря адвокат Адвокатской палаты Дагестана и двое жителей этой республики передали в качестве взятки лично руководителю одного из межрайонных следственных отделов следственного управления СК России по Калмыкии 1 млн рублей. Взяткодатели ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей.

Сотрудник следственного управления, действовавший в рамках оперативных мероприятий, от дачи взятки отказался. Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников УФСБ России по Республике Калмыкия. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

Это второй адвокат из Республики Дагестан, задержанный по делу о взятке. Ранее сообщалось, что следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении адвоката из Дагестана и жителя этой республики. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Калмыкии, все задержанные действовали по делу о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Лобовое столкновение произошло 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь. Погибли шесть человек, включая ребенка, еще 14 человек пострадали.