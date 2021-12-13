Суд арестовал подозреваемого в избиении до смерти экс-замминистра энергетики

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу актера Глеба Нейжмак-Иорданского по делу об избиении до смерти бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", - сказал представитель ведомства.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - отметили в суде.

Экс-заместитель министра энергетики Леонид Тропко был избит в ноябре 2021 года. Он получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента. По предварительным данным, причиной смерти бывшего замминистра стал коронавирус, а не нанесенные в ходе избиения травмы. По подозрению в избиении Тропко был задержан его сосед Глеб Нейжмак-Иорданский.