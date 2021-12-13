На Кубани осудили члена экстремистской организации, вербовавшего людей в СИЗО

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара приговорил к восьми годам колонии участника запрещенной в России экстремистской организации, осуществлявшего вербовку людей в СИЗО, деятельность которого установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом журналистам в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины 1995 г. р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ "Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими"; "Склонение, вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации". Он признан виновным, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, мужчина вступил в международное религиозное объединение в 2020 году, деятельность объединения признана экстремистской и запрещена в России. Мужчина находился в СИЗО в Краснодаре, где проводил работу по вербовке людей в это объединение.