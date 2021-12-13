В Петербурге девушке, облитой кислотой, предстоит не одна операция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетней девушке, которую в Петербурге облил кислотой ее бывший молодой человек, предстоит не одна операция. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

"Ребенок был прооперирован сегодня, остается по-прежнему в тяжелом состоянии. Предстоит еще несколько операций после стабилизации состояния", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба, пока рано говорить, удастся ли девочке спасти зрение.

10 декабря по набережной канала Грибоедова 24-летний мужчина облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Молодого человека госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а девушка - в тяжелом состоянии с ожогами лица, волосяной части головы, шеи, туловища, верхних конечностей и химическим ожогом роговиц. Согласно данным пресс-службы региональных судов, причиной происшествия стала ревность, мужчина сознался в своей вине и заявил о раскаянии.