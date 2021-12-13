Экс-полицейского осудили в Свердловской области на семь лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Свердловской области приговорил бывшего сотрудника полиции к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК в понедельник.

"Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года подсудимый совместно с двумя своими напарниками (полицейским ППСП и полицейским-водителем) получили взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности за выявленное ими преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на срок три года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, бывший полицейский признан виновным по пунктам "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Еще двое полицейских, привлекавшихся к ответственности, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем их дела выделили в отдельное судопроизводство. Ранее суд также вынес им обвинительные приговоры.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что в ходе служебной проверки четыре непосредственных руководителя осужденных привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в воспитательном процессе личного состава. Им объявили неполное служебное соответствие.