Пожар возник на складе около Парка Горького в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ангар горит около Парка Горького в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 18:55 поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания", - сказали в главке.

Сведения о пострадавших не поступали. Источник также сообщил о локализациии пожара.

"В 19:43 пожар локализован. Горящий двухъярусный ангар находится на прилегающей к парку территории", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах сообщает о сильном задымлении.

"На территории Парка Горького возгорания нет. Возгорание складского помещения произошло на прилегающей к Парку Горького территории, на месте работают МЧС и другие оперативные службы. Парк обеспечил доступ техники МЧС для ликвидации пожара", - уточнили ТАСС в пресс-службе Парка Горького.