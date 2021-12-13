В ДТП в Саратове пострадали семь человек

ТАСС, 13 декабря. Семь человек пострадали в ДТП с грузовой "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"По оперативным данным, на текущий момент с места ДТП были госпитализированы семь человек. Шесть из них в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. Все госпитализированы в профильное лечебное учреждение областного центра, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказали в ведомстве.

По информации областного ГИБДД, по предварительным данным, ДТП произошло примерно в 19 часов 13 декабря. Столкнулись три автомобиля: Skoda, грузовая "Газель" и "Лада". На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.