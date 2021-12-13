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Пираты напали в Гвинейском заливе на судно и похитили шестерых моряков

Название судна не раскрывается

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз, с его борта похищены шесть членов экипажа. Об этом сообщил в понедельник специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

По его данным, нападение на судно, название которого не раскрывается, было совершено в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба, находящегося в Экваториальной Гвинее. Информация о том, под флагом какого государства шел контейнеровоз, равно как и о гражданстве членов его экипажа, не приводится.

Портал указывает, что 2021 году в Гвинейском заливе пираты похитили с судов 76 моряков.

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