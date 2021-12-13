Рашкин заявил, что будет добиваться возможности продолжать законотворческую работу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин намерен продолжать законотворческую работу, обжаловав ограничения, которые на него наложил суд по делу о незаконной охоте. Об этом Рашкин в понедельник рассказал журналистам после оглашения решения Басманного суда о наложении на него меры пресечения в виде запрета определенных действий.

"Мы будем обжаловать это постановление в части тех ограничений, которые мешают мне исполнять свои обязанности как депутата Госдумы, использования интернета, телефонных звонков, потому что у меня есть законы, их 27, я их соавтор, у меня 407 писем на исполнении, у меня есть обязанности депутата Государственной думы, я их должен отрабатывать", - рассказал Рашкин.

Согласно постановлению суда, Рашкину запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть Интернет, посещать любые охотничьи угодья.

Рашкин после оглашения судебного решения вновь заявил о своей невиновности. "Обвинение я не признаю, потому что я глубоко убежден, что охотился законно, что разрешение было у приглашающей стороны. Я вполне был убежден, что охота законна", - сказал Рашкин. Первоначально Рашкин отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил парламентарию обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ. Она предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

По данным СК Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося.