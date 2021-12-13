Байден 15 декабря отправится в пострадавший от торнадо штат Кентукки

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду посетит пострадавший от удара стихии штат Кентукки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Что известно о последствиях торнадо в США

"В среду, 15 декабря, президент отправится в Форт-Кэмпбелл [в штате] Кентукки, где он примет участие в [организованном для него] брифинге по бурям, а также в [города] Мэйфилд и Доусон-Спрингс [штата] Кентукки, чтобы осмотреть ущерб после разрушительных торнадо и экстремальных погодных явлений", - отмечается в заявлении.

Ранее Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий торнадо.

В понедельник на пресс-конференции губернатор штата Энди Бешир уточнил число погибших в результате торнадо: подтверждена смерть 64 человек. Ранее сообщалось о 80 погибших.

Городу Мэйфилд с 10-тысячным населением был нанесен наибольший ущерб, там, в частности, обрушилась крыша свечного завода, разрушены полицейский участок и пожарная станция, многие жилые дома.