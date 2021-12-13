Поиски сбежавшего из интерната подростка ведут в Тверской области

ТАСС, 13 декабря. Подросток 2007 года рождения утром в понедельник ушел из Кимрской школы-интерната в Тверской области, информации о его местонахождении нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции выясняется местонахождение подростка. Проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего. В ходе осмотра следов, указывающих на признаки преступления, не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация об исчезновении несовершеннолетнего поступила днем. Утром он самовольно покинул территорию Кимрской школы-интерната и до сих пор не вернулся. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.