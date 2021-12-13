Жена дипломата США, сбившая подростка в Великобритании, предстанет перед лондонским судом

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американка Энн Сакулас, спровоцировавшая ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн, предстанет перед лондонским судом. Об этом сообщили в понедельник в Королевской прокурорской службе, не уточнив при этом, прибудет ли Сакулас в Соединенное Королевство.

По данным британских СМИ, гражданка США, покинувшая Великобританию сразу после начала полицейского расследования обстоятельств гибели Данна, может появиться в суде по видеосвязи.

"Несмотря на все связанные с рассмотрением этого дела препятствия и сложности, которые хорошо известны, мы по-прежнему намерены добиваться в нем правосудия", - заявили в пресс-службе британской прокуратуры, уточнив, что первое в Великобритании слушание по уголовному делу о гибели Данна с участием Сакулас состоится 18 января в Вестминстерском магистратском суде.

ДТП, произошедшее 27 августа 2019 года, спровоцировало дипломатический скандал, в разрешении которого участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент США Дональд Трамп. Данн разбился на мотоцикле после того, как столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась Сакулас. Женщина смогла воспользоваться дипломатическим иммунитетом мужа, чтобы покинуть Великобританию, и с тех пор находится в США. При этом по информации британских СМИ, в действительности ее муж является сотрудником разведслужб США, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов.

Ранее Сакулас заявляла, что не вернется в Великобританию, как того требовали власти страны и семья погибшего. Власти США отказывали британской прокуратуре в экстрадиции женщины. Родители Данна подали иск против Сакулас в США, требуя от нее компенсации за гибель сына. В сентябре стороны достигли внесудебного соглашения, детали которого не разглашались.