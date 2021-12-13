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СМИ: семь человек стали жертвами вооруженного нападения в штате Мехико

По информации газеты Milenio, тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестные преступники убили семь человек в штате Мехико, сообщила в понедельник на своем сайте газета Milenio. Тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены у дороги в районе Аманалько-де-Бесерра в южной части региона.

На месте происшествия представители властей нашли гильзы от боеприпасов, использующихся в автоматическом оружии. При этом никаких других улик, в том числе посланий с угрозами, которые нередко оставляются после подобных расправ, обнаружено не было. Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию массового убийства.

Мексика на протяжении длительного времени переживает острый кризис в сфере безопасности. С января по сентябрь текущего года в стране было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

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