Суд в Коми отклонил жалобу фигурантов дела Гайзера на решение взыскать с них 64 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 13 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми отклонил жалобу бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, бизнесмена Валерия Веселева, экс-спикера Госсовета Коми Игоря Ковзеля и предпринимателя Натальи Моториной на решение Сыктывкарского городского суда взыскать с них 64 млн рублей ущерба, нанесенного "Коми холдинговой компании", говорится в сообщении суда.

"Верховным Судом Республики Коми решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 23 июня 2021 года, которым с Гайзера В.М., Веселова В.П., Ковзеля И.В., Моториной Н.В. в пользу акционерного общества "Коми холдинговая компания" взыскана солидарно сумма ущерба в размере 64 026 860 рублей, оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Ранее АО "Корпорация по развитию Республики Коми" (после переименования - АО "Коми холдинговая компания") обратилось в суд с иском к Гайзеру, Веселову, Ковзелю, и Моториной о взыскании с них 64 млн рублей ущерба. Вступившим в силу приговором Замоскворецкого районного суда Москвы от 10 июня 2019 года ответчиков признали виновными в совершении преступления по части 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", правопреемником которого является Корпорация по развитию Коми.

Суд установил, что ответчики, действуя организованной группой, организовали в 2009 году приобретение Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми у компании с ограниченной ответственностью "Тамертон Вудворк Миллс Лимитед" 98% долей уставного капитала ООО "Сыктывкарский промкомбинат" по существенно завышенной стоимости в размере более 268 млн рублей, что на 64 млн рублей больше их реальной рыночной стоимости. Денежные средства в размере более 268 млн рублей перечислили на расчетный счет компании "Тамертон Вудворк Миллс Лимитед" и участники использовали их по своему усмотрению. Таким образом, Фонду поддержки инвестиционных проектов Республики Коми причинили ущерб в размере более 64 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Всех многочисленных фигурантов уголовного дела признали виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми причинили ущерб на 4,5 млрд рублей, следствие арестовало имущество фигурантов на эту сумму.