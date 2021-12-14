В ДТП в Вологодской области пострадали семь человек

ТАСС, 14 декабря. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Вологодской области, сообщается на сайте "МВД медиа".

Авария произошла в понедельник около 18:22 мск на 201-м км трассы Вологда - Медвежьегорск вблизи деревни Еськино. Столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Daewoo Gentra. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другой легковушкой.

"В результате ДТП пострадали семь человек", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются.