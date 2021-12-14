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Две машины скорой помощи столкнулись и загорелись в центре Мехико

Травмы получили шесть человек

МЕХИКО, 14 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух машин скорой помощи произошло в понедельник в районе Рома в центре столицы Мексики. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту этих транспортных средств, сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС).

"Травмы получили шесть человек, - говорится в записи. - После столкновения начался пожар, который удалось потушить". Работу экстренных служб на месте происшествия возглавила руководитель УЧС Мириам Урсуа.

На обнародованных фотографиях с места ДТП видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения. Сведений о возможных причинах столкновения пока нет.

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Мексика
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