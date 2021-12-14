Число госпитализированных с признаками отравления детей из интерната в Туве выросло до 74

ТАСС, 14 декабря. Медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната в Туве, где накануне в инфекционную больницу доставили более 20 детей, в образовательном учреждении установлен карантин. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек, по предварительным данным, диагноз - пищевое отравление. Состояние у детей удовлетворительное. На территории школы-интерната вводятся ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.

Первые 33 заболевших ребенка с предварительным диагнозом ОРВИ поступили в инфекционную больницу Кызыла в 19:05 мск 13 декабря.