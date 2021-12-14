Криминального авторитета обвинили в открытии игровых залов в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обвинили жителя Хабаровска в занятии высшего положения в преступной иерархии в двух дальневосточных регионах и в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По версии следствия, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, отбывал наказание в виде лишения свободы, где систематически нарушал режим содержания и отрицательно характеризовался. Приобретя соответствующий криминальный статус и занимая высшее положение в преступной иерархии, мужчина выполнял ряд преступных функций, оказывая криминогенное влияние на территории исправительных колоний на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области", - говорится в распространенном сообщении.

32-летнего мужчину обвинили по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой"). В прошлом году он вместе с соучастниками открыл три помещения в Хабаровске, где проводились азартные игры по правилам карточной игры "Покер".

Свою вину мужчина не признает. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.