Два грузовика столкнулись лоб в лоб на трассе в Башкирии

ТАСС. 14 декабря. Водитель грузовика погиб на месте ДТП после столкновения со встречным большегрузном на 1497-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-центра ГИБДД Башкортостана.

"Сегодня, 14 декабря, в Иглинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около пяти утра (03:00 мск) на 1497-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск. По предварительным данным, столкнулись два встречных грузовика. После столкновения произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии один из водителей скончался на месте происшествия. На данный момент автодорога полностью перекрыта. Организован объезд через село Иглино. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются.