Умер третий ребенок, предварительно, отравившийся газом в доме в Саратовской области

ТАСС. 14 декабря. Число детей, погибших в частном жилом доме в селе Александровка в Саратовской области, возросло до трех, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Саратовской области.

"Трагическая новость: скончался третий ребенок из семьи в с. Александровка (мальчик семи лет)", - сообщили в СК.

13 декабря бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову в частное домовладение села Александровка Марксовского района Саратовской области, констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение доставлены семилетний мальчик и 23-летняя тетя детей. Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области по факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным ведомства, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом. В помещении дома имеется газовая колонка, газовый котел и газовая плита. Однако специалисты газовой службы не выявили в помещениях концентрации опасных веществ, угрожающей жизни и здоровью. Признаков насильственной смерти также не обнаружено. Осмотр места происшествия проводят следователи совместно с судебно-медицинским экспертом.