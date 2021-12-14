{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число подтопленных приусадебных участков в Забайкалье увеличилось до 131

Выход грунтовых вод наблюдается на территории 17 населенных пунктов края

ЧИТА, 14 декабря. /ТАСС/. Число приусадебных участков, подтопленных в Забайкальском крае грунтовыми водами, выросло с 85 до 131 за неделю. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Забайкальском крае наблюдается аномально теплая погода и переувлажненность почвы, вызванная последствиями летних паводков. В связи с этим сохраняется неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 17 населенных пунктов шести районов края", - говорится в сообщении.

Также вода подтопила подполья 37 частных домов и участки дорог общей протяженностью более 10 км. В ликвидации последствий участвуют 70 человек и 25 единиц техники. Жизнеобеспечение населения не нарушено, в пунктах временного размещения людей нет.

Теги
РоссияЗабайкальский край
В Якутии пресекли крупный канал сбыта наркотиков через интернет
У преступников изъяли более 16 кг синтетических наркотиков на сумму более 95 млн рублей
Читать полностью