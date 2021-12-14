В Якутии пресекли крупный канал сбыта наркотиков через интернет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых участников межрегионального преступного сообщества, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет-магазины в теневом сегменте интернета минимум в 12 регионах России. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято более 16 кг синтетических наркотиков на сумму более 95 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ России задержали шестерых участников нелегальной схемы. Из оборудованных ими тайников в Москве, Ижевске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске изъято более 16 кг синтетических наркотиков. По оценкам экспертов, этого достаточно для изготовления 85 тыс. среднеразовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 95 млн рублей", - сказала Волк.

По версии следствия, двое задержанных являются активными участниками преступного сообщества, которые вовлекали людей в наркобизнес и в дальнейшем координировали действия курьеров и закладчиков. При этом фигуранты не были знакомы и общались исключительно через мессенджеры.

В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ст. 30 и 228.1 УК РФ), а также об организации преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ). "Остальным четырем задержанным предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере", - добавила представитель МВД.

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде домашнего ареста.