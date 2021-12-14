Более 3,8 млн рублей украли из банкомата в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли более 3,8 млн рублей из банкомата на северо-востоке Москвы, внеся поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"С 4 по 5 декабря неизвестные в отделении банка по улице Сущевский Вал, дом 23 через банкомат внесли поддельные купюры 2 тыс. рублей на сумму 3 млн 836 тыс. рублей, а затем, преобразовав их в электронные деньги, перевели на банковские счета, и таким образом совершили их кражу", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4. ст. 158 УК РФ).