Около 2 тыс. человек остались без теплоснабжения из-за аварии в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. В одном из районов Новосибирска произошла авария на теплотрассе, в результате чего без тепла остались около 2 тыс. человек. Среди них 674 ребенка, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по области.

"Новосибирские энергетики приступили к вскрытию тепловой камеры. Теплоснабжения на время лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживают 2 012 человек, в том числе 674 ребенка", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы Сибирской генерирующей компании уточняется, что под отключение также попали детский сад, медицинское учреждение и 13 административных помещений.

Авария произошла рано утром во вторник на одной из улиц левобережной части Новосибирска в результате повреждения трубопровода диаметром 400 мм. На месте ЧП находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, а также аварийные бригады. Ремонт планируется закончить в 18:00 мск.

Во вторник в Новосибирске, по данным синоптиков, температура воздуха опустилась до минус 19-21 градуса, ветер западный 3-8 м/с.