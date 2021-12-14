Посольство России в Индонезии предупредило об угрозе цунами на юге страны

СИНГАПУР, 14 декабря /ТАСС/. Посольство России в Индонезии проинформировало россиян об угрозе возникновения цунами в результате землетрясения магнитудой 7,4 у берегов республики. Об этом во вторник дипломатическое представительство сообщило в своем Telegram-канале.

"По данным Агентства метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии, есть угроза возникновения цунами. Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей", - говорится в сообщении диппредставительства.

Как сообщило посольство, 14 декабря в море недалеко от округа Восточный Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 7,4. Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду данного землетрясения на уровне 7,7.